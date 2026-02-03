3.73 BYN
Компания "Форд" столкнулась с нехваткой кадров
Автор:Редакция news.by
Масштабная нехватка кадров в американском автопроме - компания "Форд" не смогла заполнить около 5 тыс. вакансий механиков.
Не помогло даже предложение зарплаты на некоторые из них в размере 120 тыс. долларов в год. Руководство признает катастрофический дефицит персонала. По словам главы компании, с проблемой сталкиваются дилеры по всей Америке.
Несмотря нa привлекательную зарплату, работа механика остается тяжелой и требует многолетнего обучения. При этом в США в целом слабо развита система подготовки квалифицированных рабочих для промышленности, и это грозит стать системной проблемой.