Компания "Форд" столкнулась с нехваткой кадров

Масштабная нехватка кадров в американском автопроме - компания "Форд" не смогла заполнить около 5 тыс. вакансий механиков.

Не помогло даже предложение зарплаты на некоторые из них в размере 120 тыс. долларов в год. Руководство признает катастрофический дефицит персонала. По словам главы компании, с проблемой сталкиваются дилеры по всей Америке.