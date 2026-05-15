Компания Mercedes-Benz может заняться оборонным производством

Как сообщил глава компании Ола Каллениус в интервью Wall Street Journal, на фоне растущей глобальной нестабильности руководство считает очевидной необходимость наращивания военного потенциала ЕС. Mercedes-Benz имеет в этой сфере опыт: в годы Второй мировой с его конвейеров выпускались двигатели для самолетов и стволы к винтовкам. Компания даже принимала участие в разработке танка "Пантера".