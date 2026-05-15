Компания Mercedes-Benz может заняться оборонным производством
Западный крупный бизнес стремительно подстраивается под курс на милитаризацию Европы. Mercedes-Benz официально заявил о готовности развернуть оборонное производство.
Как сообщил глава компании Ола Каллениус в интервью Wall Street Journal, на фоне растущей глобальной нестабильности руководство считает очевидной необходимость наращивания военного потенциала ЕС. Mercedes-Benz имеет в этой сфере опыт: в годы Второй мировой с его конвейеров выпускались двигатели для самолетов и стволы к винтовкам. Компания даже принимала участие в разработке танка "Пантера".
Несмотря на заверения менеджмента Mercedes в том, что выпуск продукции военного назначения займет лишь малую долю, эксперты видят в этом глубокий системный сдвиг. Крупнейшие европейские бренды, столкнувшись с экономическими трудностями, ищут спасения в госзаказах ВПК, фактически переводя мирную промышленность на военные рельсы.