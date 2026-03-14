Конфликт на Ближнем Востоке - угроза мировой продовольственной безопасности

Мир оказался на пороге масштабного продовольственного кризиса из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По данным Financial Times, удары по инфраструктуре Ирана парализовали производство азотных удобрений, поставив под сомнение посевную кампанию в Северном полушарии. В акватории Персидского залива заблокировано более 1 млн тонн стратегического сырья. Фактически прервана половина всех поставок из региона.

Через Ормузский пролив проходит треть мирового экспорта мочевины и почти половина поставок серы, необходимой для фосфатных удобрений. На фоне дефицита мировые цены на карбамид уже выросли на 40 %.