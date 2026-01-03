Конгресс США не знал о планах Трампа по захвату Мадуро

Действия США в Венесуэле могут обернуться внутренним политическим скандалом. Как сообщают СМИ, администрация Трампа начала уведомлять руководство конгресса об операции по захвату Мадуро уже после ее завершения. Многие сенаторы, в том числе и представители Республиканской партии, ждут оперативных разъяснений, что может конституционно оправдать удары по Венесуэле при отсутствии объявления войны или разрешения конгресса на применение военной силы.

Зато не утруждают себя вопросами в Евросоюзе. Вслед за Каллас и Коштой, проснулась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она вдруг тоже вспомнила о международном праве и заявила, что ЕС поддерживает народ Венесуэлы и выступает за мирный и демократический переход. Поддержали атаку США на Венесуэлу и похищение Мадуро и в Украине. Глава МИД страны заявил, что режим Мадуро нарушил право народа Венесуэлы на безопасность, процветание и человеческое достоинство.