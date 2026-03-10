Экономический кризис в Германии близится к точке невозврата. Некогда одна из самых развитых стран мира сталкивается с катастрофическим положением промышленной отрасли и как следствие - массовыми сокращениями рабочих мест.

Концерн Volkswagen объявил о масштабном сокращении персонала. К 2030 году в Германии будет сокращено около 50 тыс. рабочих мест, об этом сообщил генеральный директор компании. По словам руководства, меры связаны с падением доходности группы, высокими затратами на реструктуризацию, американскими импортными пошлинами и проблемами у дочерней компании Porsche. По итогам 2025 года чистая прибыль Volkswagen снизилась почти вдвое - на 44 %. Это худший показатель с 2016 года.