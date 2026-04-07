Космический корабль "Орион" возвращается на Землю
Автор:Редакция news.by
Космический корабль "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" завершил облет Луны и теперь возвращается на Землю. Об этом сообщает НАСА.
Экипаж провел научные исследования и фотографирование более чем трех десятков объектов на поверхности Луны. Впервые астронавты исследовали ее обратную сторону с более высокой и широкой точки обзора, чем предыдущие миссии "Аполлонов". Во время максимального сближения "Орион" находился на расстоянии 6 550 км от лунной поверхности.
Кроме того, астронавты миссии поставили исторический рекорд по дальности полета человека в космос, удалившись более чем на 406 тыс. км от Земли. Это 10 кругосветных путешествий по экватору.