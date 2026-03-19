Краков переполнен запрещенными веществами: исследование сточных вод шокировало экспертов
Автор:Редакция news.by
Культурная столица Польши стремительно превращается в главный перевалочный хаб для синтетических наркотиков в Восточной Европе. Газета "Выборча" сообщает: последнее исследование сточных вод, проведенное профильным агентством Евросоюза, шокировало экспертов - концентрация метамфетамина в Кракове выросла на рекордные 264 %.
Город на Висле также демонстрирует пугающую динамику по употреблению экстази и кокаина, опережая большинство мегаполисов ЕС. Основной удар приходится на молодежь.