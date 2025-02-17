Кривошеев: Евросоюз стал лишним балластом для США

"Почему Европейский союз так нервно, так истерично сейчас реагирует на заявление и президента Дональда Трампа, и вице-президента Джей Ди Венса, и главы внешнеполитического ведомства Госдепартамента США в Европейском союзе? Они сами отдали свой суверенитет, свою субъектность взамен на покровительство, содержание Соединенными Штатами Америки. Поэтому ничего удивительного нет в том, что сейчас, когда пришла пора говорить о войне и мире, они стали просто лишним балластом, обременением в этих переговорах. Не случайно им уготована роль тех, кто будет платить за разрешение конфликта, и тех, кто, возможно, будет рисковать жизнями своих граждан и своих солдат для установления более-менее прочного мира и выполнения договоренностей. То есть США абсолютно логично говорят Европейскому союзу: вы не субъектны, вы не можете претендовать на отдельную роль в решении мировых катаклизмов".