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Кривошеев: Евросоюз стал лишним балластом для США
В Евросоюзе началась паника из-за подготовки России и США к переговорам по Украине. Таким мнением поделился генеральный директор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев. По его словам, лидеры стран ЕС были не готовы к смене политического курса США и поэтому собираются на экстренный саммит во Франции.
Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости":
"Почему Европейский союз так нервно, так истерично сейчас реагирует на заявление и президента Дональда Трампа, и вице-президента Джей Ди Венса, и главы внешнеполитического ведомства Госдепартамента США в Европейском союзе? Они сами отдали свой суверенитет, свою субъектность взамен на покровительство, содержание Соединенными Штатами Америки. Поэтому ничего удивительного нет в том, что сейчас, когда пришла пора говорить о войне и мире, они стали просто лишним балластом, обременением в этих переговорах. Не случайно им уготована роль тех, кто будет платить за разрешение конфликта, и тех, кто, возможно, будет рисковать жизнями своих граждан и своих солдат для установления более-менее прочного мира и выполнения договоренностей. То есть США абсолютно логично говорят Европейскому союзу: вы не субъектны, вы не можете претендовать на отдельную роль в решении мировых катаклизмов".