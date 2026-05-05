Кризис экспорта: малый бизнес Британии покидает европейский рынок
Автор:Редакция news.by
Британский малый бизнес массово отказывается от работы на европейском рынке после решения страны выйти из ЕС. 85 % компаний, торгующих с ЕС, столкнулись с системными трудностями. Среди главных - изнурительные таможенные проверки, новые правила маркировки и запутанная система НДС.
В профильной федерации подчеркивают: некогда естественный и доступный рынок стал для предпринимателей токсичным. Теперь британские экспортеры вынуждены искать новые рынки сбыта.