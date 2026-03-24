Кризис европейского автопрома: 80 % поставщиков прогнозируют прибыль не выше 5 % в 2026 году
Автор:Редакция news.by
По данным Bloomberg, поставщики автокомпонентов из ЕС переживают тяжелые времена. Четверть из них ожидают массовые убытки в 2026 году, а почти 80 % прогнозируют прибыль не выше 5 %. Этого недостаточно даже для поддержания текущих инвестиций, не говоря уже о развитии предприятий.
Основная причина кризиса - последствия конфликта на Ближнем Востоке, а именно резкий рост расходов на энергоносители. Некоторые известные автомобильные компании уже объявили о сокращениях или реструктуризации.
Дела европейского автопрома и без того не отличались стабильностью. За последние 2 года компании ликвидировали более 100 тыс. рабочих мест.