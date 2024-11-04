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Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против любой новой помощи Украине
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) выступила против любой новой помощи Украине и за ужесточение условий предоставления статуса беженца гражданам этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конфедерация тратит миллиарды франков государственных денег. Предоставление статуса S (временный статус защиты) должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите. Кроме того, группа UDC выступает против любой новой многомиллиардной помощи Украине", - говорится в заявлении ведомства.
В партии пояснили, что хотят ограничить предоставление статуса S людям, последнее место жительства которых находилось в регионах Украины, в которых ведутся боевые действия.
"Украина в 15 раз больше Швейцарии. Обширные районы находятся под контролем Украины и не затронуты боевыми действиями, и приезд людей из последних не оправдан. Доказательство этого - то, что люди, пользующиеся защитным статусом S, регулярно посещают эти регионы из Швейцарии! Статус S также больше не должен применяться к иностранцам, проживающим в Украине, поскольку они и так могут вернуться в страну своего происхождения", - добавили депутаты.
В партии напомнили, что с момента вступления статуса S в силу в 2022 году Швейцария потратила около $3,36 млрд.
"Демократический союз центра" - крупнейшая политическая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200 возможных. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим, а также против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия в Украину.
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