Крупнейший в мире автосалон Auto China 2026 проходит в Пекине

В Пекине для публики стартовало главное автомобильное событие этой весны - международный автосалон Auto China 2026.

Экспозиция заняла рекордные 380 тыс. кв. м и официально стала самой большой автовыставкой в мире. В 2026 году событие более чем представительное: на стендах около полутора тысячи машин, из них 181 экспонат - мировая или китайская премьера, плюс 71 концепт-кар.

Свою продукцию на автосалоне представляют компании из 21 страны. Главный акцент сделан на электромобилях, ИИ-технологиях и автономном вождении.

Мероприятие продлится до 3 мая.

