3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Крупнейший в мире автосалон Auto China 2026 проходит в Пекине
Автор:Редакция news.by
В Пекине для публики стартовало главное автомобильное событие этой весны - международный автосалон Auto China 2026.
Экспозиция заняла рекордные 380 тыс. кв. м и официально стала самой большой автовыставкой в мире. В 2026 году событие более чем представительное: на стендах около полутора тысячи машин, из них 181 экспонат - мировая или китайская премьера, плюс 71 концепт-кар.
Свою продукцию на автосалоне представляют компании из 21 страны. Главный акцент сделан на электромобилях, ИИ-технологиях и автономном вождении.
Мероприятие продлится до 3 мая.