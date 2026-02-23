3.73 BYN
Крушение автобуса в Непале унесло жизни 18 человек
Автор:Редакция news.by
В Непале пассажирский автобус рухнул с обрыва на берег горной реки. Погибли 18 человек, 25 получили ранения. Среди жертв есть иностранные туристы.
Автобус следовал в столицу из одного из самых популярных у туристов провинциальных городов. Причиной трагедии могли стать либо ошибка водителя, либо неисправность рулевого управления.
Авария произошла точно в том же месте, где два года назад в аналогичном ДТП погибли 65 человек.