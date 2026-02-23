Крушение автобуса в Непале унесло жизни 18 человек

В Непале пассажирский автобус рухнул с обрыва на берег горной реки. Погибли 18 человек, 25 получили ранения. Среди жертв есть иностранные туристы.

Автобус следовал в столицу из одного из самых популярных у туристов провинциальных городов. Причиной трагедии могли стать либо ошибка водителя, либо неисправность рулевого управления.