Кто и как пытается раскачать ситуацию в Иране - разберемся

Ситуация вокруг Ирана накаляется. Французские дипломаты покидают страну. Швеция и США также призвали своих граждан немедленно уехать в связи с риском усиления беспорядков.

При этом иранские власти уверяют: в стране все под контролем, удалось помешать деструктивным силам внутри страны расшатать ее при поддержке извне.

Тем не менее американские СМИ нагнетают обстановку: сообщают об усилении активности американских истребителей в регионе, пишут и о резком всплеске "индекса пиццы" в районе Пентагона.

Давление на Тегеран

Сотни тысяч иранцев снова на улицах, но вектор протестов изменился. Люди выступают против беспорядков, захлестнувших страну, и в поддержку властей. Масштабные акции проходят в большинстве крупных городов страны. В руках у иранцев национальные флаги и портреты верховного лидера.

Шахи, жительница Тегерана (Иран):

"Мы пришли, чтобы поддержать нашего имама, руководство исламской революции и всех мучеников, и сказать миру: "Америка, Израиль, остановитесь, берегите себя, почему вы не учитесь на своих ошибках? Если у нас есть проблема, это наше дело, и с Божьей помощью мы ее преодолеем".

Акбар Рахими, житель Тегерана (Иран):

"Сегодня мы здесь, чтобы защитить и поддержать нашего уважаемого верховного лидера, защитить наш угнетенный народ. Мы пришли сказать: Америка, мы тебя не боимся".

Ранее к проведению таких акций призывал президент республики Масуд Пезешкиан. 12 января он присоединился к протестующим и принял участие в проправительственном митинге в Тегеране.

Затем в телеобращении к народу Пезешкиан заявил, что беспрецедентная по своим масштабам акция подтвердила бдительность и ответственность граждан. Глава государства поблагодарил участников митинга, в котором, по данным агентства Фарс, приняли участие около 3 млн человек.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне заявил, что ситуацию в стране удалось взять под контроль. По его словам, во время беспорядков в толпе действовали террористы с оружием. Они устраивали погромы, сожгли 53 мечети. Свои действия они координировали в интернете. Погибли несколько сотен человек.

Исмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана:

"Интервенционистские заявления президента США и представителей сионистского режима были явно направлены на достижение одной главной цели: создание насилия, хаоса и нестабильности в нашей стране, а также увеличение числа жертв и пострадавших среди нашего народа. В нашей стране наблюдается широкое применение легкого и тяжелого вооружения протестующими в различных регионах и провинциях".

Примечательно, что американский лидер даже не отрицает, что он в контакте с лидерами оппозиции. И видя, что его план, похоже, провалился, вводит в дело своего спецпосланника Уиткоффа. Тот уже провел переговоры с главой иранского МИД по телефону. Договорились об очной встрече в ближайшие дни. При этом власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран. Одновременно сообщается об усилении активности истребителей на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, расположенной в 300 км от границы с Ираном. Как говорят эксперты, в Вашингтоне пока не определились с вариантами действий в отношении Тегерана. В Белом доме заявили, что Трамп изучает в том числе военный сценарий, хотя предпочтение отдает дипломатии.

Сиавуш Ранджбар-Даэми, преподаватель современной истории Ближнего Востока в университете Сент-Эндрюса:

"Очевидно, мы слышали от прессы, что Трамп рассматривает военные удары и военный вариант, возможно, нападение на Корпус стражей исламской революции (КСИР) и другие здания и объекты силовых структур. Проблема, конечно, в том, что израильтяне сделали это в июне, но у них был элемент неожиданности, верно? А теперь этого элемента неожиданности нет, потому что после израильской атаки в июне исламская республика готовится к новой атаке. В Иране постоянно об этом говорят, и все признают, что это когда-нибудь произойдет, поэтому страна, вероятно, находится в состоянии повышенной готовности, а это значит, что она отреагирует очень быстро, если это случится".

Пока Трамп прибегнул к излюбленному средству - объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Американский лидер подчеркнул: решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит. Ситуацией в исламской республике обеспокоился и Евросоюз. В ЕС обсуждаются вопросы об ужесточении санкций в отношении Ирана, а также о внесении Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.