Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Кто и как в кулуарах подчиняет себе Вашингтон? Смотрите в проекте "Понятная политика"

Почему Израиль долгие годы является главным фаворитом Белого дома? Что такое еврейское лобби? Кто управляет СМИ и Конгрессом США и сколько стоит почтение американской верхушки?

Кому платят, выдают паспорта и как устраняют противников? В программе "Понятная политика" - о том, кто и как в кулуарах подчиняет себе Вашингтон.

Смотрите 9 марта после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.

Разделы:

В миреБлижний ВостокСША

Теги:

Понятная политикаБеларусь 1Израиль