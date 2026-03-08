Кто и как в кулуарах подчиняет себе Вашингтон? Смотрите в проекте "Понятная политика"

Почему Израиль долгие годы является главным фаворитом Белого дома? Что такое еврейское лобби? Кто управляет СМИ и Конгрессом США и сколько стоит почтение американской верхушки?

Кому платят, выдают паспорта и как устраняют противников? В программе "Понятная политика" - о том, кто и как в кулуарах подчиняет себе Вашингтон.