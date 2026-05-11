В 1945 году казалось, что нацистская гидра повержена навсегда: СССР и США праздновали совместную победу, Прибалтика была освобождена от коричневого гнета, но так только казалось.

Именно 1945-й в нашей истории и является точкой отсчета. Сразу после окончания войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшие легионеры СС основали новую структуру. Официальная цель организации - помощь ветеранам латышского легиона. Но деятельность антисоветского сборища стала куда более зловещей.

Ее центр размещался в западногерманском Мюнстере, а филиалы в 12 странах Запада, в том числе США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тыс. человек.

Вот что про "ястребов" писали в докладе ФБР.

Основателем "Ястребов Даугавы" был Карлис Лобе, военный преступник, который отвечал за массовые убийства мирного населения во время Второй мировой войны. Лобе был Штандартенфюрером в иерархии гитлеровской Германии. Свою ненависть к русским Лобе доказал еще во времена Гражданской войны в России, став на сторону адмирала Колчака.

Среди основателей "Ястребов" были также такие видные товарищи как Вилис Яунумс, офицер советской армии, а позже предатель и тоже полковник в гитлеровской Германии. Лично отбирал во время войны людей для латышского легиона и проведения полицейских операций на территории Прибалтики и Беларуси.

Пять лет назад в Москве впервые назвали имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые жили в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.

Исследование представил фонд "Историческая память". По мнению авторов, подразделения, входившие в состав этого легиона СС, совершили в годы Великой Отечественной войны целый ряд преступлений, которые можно квалифицировать как военные и преступления против человечности.

Экс-палачи активно работали как на американские, так и на британские спецслужбы. ЦРУ не просто активно вербовало бывших членов латышского легиона СС, у которых руки по локоть в крови, и которые причастны к массовым убийствам мирных граждан на оккупированных территориях СССР, но также использовало их в своей подрывной работе.

В 1997 году ЦРУ рассекретило данные о своей агентурной паутине времен холодной войны. Стало известно, что агентами американской внешней разведки работали представители латвийской эмигрантской среды, участвовавшие в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Эти данные и обобщили авторы исследования. Оказалось, что из 23 латвийских агентов службы американской внешней разведки 19 - это бывшие легионеры 15-й и 19-й дивизий "Ваффен СС Леттланд", в том числе семеро - члены и руководители "Ястребов Даугавы".

Вот таких людей собирали после войны "Ястребы Даугавы". По сути, шпионская сеть ЦРУ по всей Европе. Все по одной причине - борьба против СССР. На миллионы жертв страшной войны им было плевать. Впрочем, как и сейчас.

Вернемся к исследованию. Все началось с фотографии 1969 года. На ней правление организации "Ястребы Даугавы" того периода. На снимке идентифицировано 6 человек, руководивших этой эмигрантской структурой в то время.

Цирулис также активно сотрудничал с ЦРУ даже после кровавых злодеяний. В документах КГБ СССР говорится о том, что он лично пытал и расстреливал не только пленных красноармейцев, но и мирных жителей. Помимо Цирулиса организация пригрела и других карателей.

По воспоминаниям очевидцев, каратели из Латвии отличались особой, патологической жестокостью. За годы войны через латышский легион прошли около 115 тыс. солдат (примерно 7 % от населения современной Латвии).

Латышский легион создавался как составная часть войск СС, структуры, которую Нюрнбергский трибунал признал преступной. Многие вступали ту да добровольно, легионеры присягали лично Адольфу Гитлеру и носили на петлицах руны СС. Латышский легион был сформирован властями нацистской Германии в 1943 году. В него входили латыши, прошедшие службу в Waffen SS и в местной полиции.

Сегодня этих людей переписали в "национальных героев". Хотя от их преступлений кровь стынет в жилах. За годы фашисткой оккупации члены латышского легиона неоднократно проводили карательные операции и участвовали в массовых убийствах.

К сожалению, защита нацистских пособников, причастных к преступлениям против человечности осуществляется в Латвии на государственном уровне.

Оправдывать службу у Гитлера Рига стала далеко не сегодня. Еще в 1998 году в Латвии всех пособников нацистов, по сути, освободили от ответственности. Была принята декларация, согласно которой бывших фашистов нужно считать героями, которые сражались против "советской оккупации".

После получения Латвией независимости военнослужащие Латышского легиона СС, как "политические репрессированные" советской властью, получили от правительства льготы и повышенные пенсии, а также доплаты к пенсии из бюджета военного ведомства.

Официальные власти не стесняются кромсать и перекручивать историю. Стереть победителей, на их место поставить и возвеличить своих палачей. Все, что напоминает о Красной армии, подлежит беспощадной зачистке. Те, кто принес мир и освобождение, должны быть стерты с лица земли. Такая сегодня логика у Прибалтики.

Брюссель на подобную вакханалию давно закрывает глаза, а коричневая болезнь расползается по всей Европе. Вовсе не удивительно, что Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа.

В Генпрокуратуре Беларуси отметили циничность латвийских властей. Вместо содействия в изобличении военных преступников, которые причастны к карательным операциям по истреблению мирного населения, латвийская сторона отметила, что "исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии".