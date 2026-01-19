Куда пойдут брошенные Европой фермеры после сделки с МЕРКОСУР

Новое торговое соглашение между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР вызывает неоднозначную реакцию в странах - членах ЕС. В то время как европейские промышленные гиганты, в первую очередь Германия, видят в нем огромный экономический потенциал, фермеры, особенно во Франции, выходят на улицы с протестами. Куда в итоге могут пойти работники сельского хозяйства, рассказала в "Актуальном интервью" завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.

Как отметила заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, протесты носят повсеместный характер: "Обратите внимание, что бастовать в основном выходят французские фермеры. Забастовка у немецких фермеров не получилась. Они не собрали достаточное количество человек для демонстрации".

Причина, по ее мнению, в очевидной выгоде для промышленного сердца ЕС - Германии. "К примеру, Северный Рейн-Вестфалия только за 2025 год получил экспорт на 260 млрд долларов. Даже без соглашения они увеличили поставку компонентов автомобилей на рынок Латинской Америки. Это говорит о том, что германской промышленности очень выгодно это соглашение. И здесь уже речь не идет о фермерах".

В структуре валового продукта Германии сельское хозяйство занимает 1 %, если не меньше. Этот 1 % будет незаметен, когда поменяются структуры. Ирина Новикова

"Они (европейцы - прим. ред.) хотят перенести все сельское хозяйство в Латинскую Америку. Я думаю, что они будут подталкивать фермеров Польши, Германии, Франции, чтобы они переводили свои производства в Латинскую Америку", - отметила она.

Эксперт в сложившейся ситуации прогнозирует выброс на рынок труда большого количества бывших работников АПК: "Вытеснение из сельского хозяйства рабочей силы создаст ситуацию, когда на рынок труда выплеснутся все эти работники, которые раньше работали в сельском хозяйстве, и теперь это им будет просто невыгодно. Значит, нужны программы, если будет развиваться промышленность, по переобучению этой рабочей силы. Это может быть расширение подготовки специалистов для автомобилестроения. А то, что появится много безработных фермеров, например, в Польше, так они, видите, милитаризацией занимаются, может быть, это решит проблему, ведь они армию не могут сформировать".

Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1500033-7616-4844-80a1-c8e23a561e25/conversions/9e58f722-d31a-4c9b-aafb-df1453721ca4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1500033-7616-4844-80a1-c8e23a561e25/conversions/9e58f722-d31a-4c9b-aafb-df1453721ca4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1500033-7616-4844-80a1-c8e23a561e25/conversions/9e58f722-d31a-4c9b-aafb-df1453721ca4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1500033-7616-4844-80a1-c8e23a561e25/conversions/9e58f722-d31a-4c9b-aafb-df1453721ca4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Кстати, можно пригласить их работать сюда (в Беларусь - прим. ред.). Можем предложить, если хорошие специалисты, - подчеркнула Ирина Новикова. - Вспомните 1930-е годы, когда Советскому Союзу нужны были инженеры, была Великая депрессия в Соединенных Штатах, в Европе. Очень многие инженеры приезжали и работали в Советском Союзе. Поэтому, если мы пригласим польских фермеров, тоже ничего плохого не будет".