Куда пойдут брошенные Европой фермеры после сделки с МЕРКОСУР
Новое торговое соглашение между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР вызывает неоднозначную реакцию в странах - членах ЕС. В то время как европейские промышленные гиганты, в первую очередь Германия, видят в нем огромный экономический потенциал, фермеры, особенно во Франции, выходят на улицы с протестами. Куда в итоге могут пойти работники сельского хозяйства, рассказала в "Актуальном интервью" завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.
Как отметила заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, протесты носят повсеместный характер: "Обратите внимание, что бастовать в основном выходят французские фермеры. Забастовка у немецких фермеров не получилась. Они не собрали достаточное количество человек для демонстрации".
Причина, по ее мнению, в очевидной выгоде для промышленного сердца ЕС - Германии. "К примеру, Северный Рейн-Вестфалия только за 2025 год получил экспорт на 260 млрд долларов. Даже без соглашения они увеличили поставку компонентов автомобилей на рынок Латинской Америки. Это говорит о том, что германской промышленности очень выгодно это соглашение. И здесь уже речь не идет о фермерах".
В структуре валового продукта Германии сельское хозяйство занимает 1 %, если не меньше. Этот 1 % будет незаметен, когда поменяются структуры.
"Они (европейцы - прим. ред.) хотят перенести все сельское хозяйство в Латинскую Америку. Я думаю, что они будут подталкивать фермеров Польши, Германии, Франции, чтобы они переводили свои производства в Латинскую Америку", - отметила она.
Эксперт в сложившейся ситуации прогнозирует выброс на рынок труда большого количества бывших работников АПК: "Вытеснение из сельского хозяйства рабочей силы создаст ситуацию, когда на рынок труда выплеснутся все эти работники, которые раньше работали в сельском хозяйстве, и теперь это им будет просто невыгодно. Значит, нужны программы, если будет развиваться промышленность, по переобучению этой рабочей силы. Это может быть расширение подготовки специалистов для автомобилестроения. А то, что появится много безработных фермеров, например, в Польше, так они, видите, милитаризацией занимаются, может быть, это решит проблему, ведь они армию не могут сформировать".
"Кстати, можно пригласить их работать сюда (в Беларусь - прим. ред.). Можем предложить, если хорошие специалисты, - подчеркнула Ирина Новикова. - Вспомните 1930-е годы, когда Советскому Союзу нужны были инженеры, была Великая депрессия в Соединенных Штатах, в Европе. Очень многие инженеры приезжали и работали в Советском Союзе. Поэтому, если мы пригласим польских фермеров, тоже ничего плохого не будет".
В целом же вердикт по соглашению однозначен. "Евросоюз, я думаю, от этого соглашения выиграет. А то, что проиграло сельское хозяйство, знаете, их мало волнует сельское хозяйство", - заключила эксперт.