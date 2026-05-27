Латвия и Литва несут потери от стихии и украинских дронов
Буря прокатилась по Латвии и Литве: во многих регионах этих двух стран были повалены деревья и повреждены общественные строения.
Особенно велик был ущерб, нанесенный латвийской провинции: здесь все еще продолжается ликвидация последствий шквала. В частности, в Латгалии - регион и без того понес колоссальные убытки из-за вторжения украинских дронов.
Местный бизнес бьет в набат: после оповещения о воздушной тревоге все предприятия и организации вынуждены прекращать работу, что влечет за собой колоссальные убытки. Такое заявление сделал представитель Латгалии в Сейме.
Наиболее ощутимыми оказались убытки туристической отрасли: после инцидентов с украинскими дронами восток Латвии столкнулся с резким оттоком отдыхающих. Наблюдается массовая отмена туров и бронирований. В связи с этим власти региона официально потребовали от руководства страны предоставления экстренной финансовой помощи для поддержки местного бизнеса.