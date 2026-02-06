3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Латвия хочет отменить все автобусы в Беларусь и Россию
Автор:Редакция news.by
В Латвии хотят полностью отменить все автобусы в Беларусь и Россию. Такое решение якобы укрепит нацбезопасность и "снизит риски для латвийских путешественников", заявила пресс-секретарь МИД страны.
Ранее власти республики уже запретили нерегулярные, то есть туристические, пассажирские перевозки. А попасть в Латвию могут лишь те белорусы и россияне, у которых есть гражданство стран ЕС или ВНЖ.
Также ранее латвийским перевозчикам запретили продлевать лицензии. Рейсы в Беларусь выполняли лишь две компании: Latlines и Dautrans. Последняя с 1 февраля 2026 года отменила популярный рейс по маршруту Рига - Витебск. У второй компании разрешение на маршрут Рига - Минск действует до конца февраля.