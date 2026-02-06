Латвия хочет отменить все автобусы в Беларусь и Россию

В Латвии хотят полностью отменить все автобусы в Беларусь и Россию. Такое решение якобы укрепит нацбезопасность и "снизит риски для латвийских путешественников", заявила пресс-секретарь МИД страны.

Ранее власти республики уже запретили нерегулярные, то есть туристические, пассажирские перевозки. А попасть в Латвию могут лишь те белорусы и россияне, у которых есть гражданство стран ЕС или ВНЖ.