Латвия может запретить все автобусные рейсы в Беларусь и Россию

Рига сознательно идет на разрушение бизнеса и изоляцию региона, игнорируя интересы собственных граждан. Министерство сообщения продвигает очередной запрет, который должен полностью ликвидировать регулярные и транзитные автобусные рейсы в Беларусь и Россию.

Чиновники оправдывают это национальной безопасностью и нелепыми опасениями вербовки латвийцев, фактически лишая людей возможности видеться с близкими. Более того за подобную политику придется расплачиваться рядовым налогоплательщикам. Государство будет вынуждено выплачивать миллионные компенсации перевозчикам за простой техники и аннулированные лицензии.