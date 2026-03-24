Латвия просит у ЕС больничные койки, аппараты ИВЛ и постельное оборудование для Covid-19

Латвийские больницы не справляются с нагрузкой, задыхаясь от нехватки финансирования, ведь все деньги идут в первую очередь на оборону. Персонала также не хватает, а платная медицина доступна не всем.



За помощью Рига привычно обратилась в ЕС, в Агентство гражданской обороны Евросоюза. Просят техническую поддержку, а именно специфическое постельное оборудование для Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких и, возможно, больничные койки.



Представители Латвии предупредили Евросоюз, что в случае ухудшения ситуации пациентов придется вывозить за границу и привлекать к лечению иностранных врачей.