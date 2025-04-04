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Латвия ужесточает правила въезда для граждан третьих стран. Они коснутся и белорусов

Латвия ужесточает правила въезда, которые коснутся и белорусов.

Согласно новшествам, граждане третьих стран, не имеющие визы, выданной в Латвии, или вида на жительство в республике, должны будут предоставить свои личные данные перед въездом в страну. Это цель поездки, продолжительность пребывания, место проживания, маршрут передвижения и контактная информация.

Также необходимо будет предоставить сведения о работе в госучреждениях и службе в армии, спецслужбах, пограничной охране, таможне, учреждениях внутренних дел, юридических или иностранных ведомствах, включая дипломатические. За непредоставление или предоставление ложной информации предусмотрен штраф в размере до 2 тысяч евро.

Латвия