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Латвия ужесточает правила въезда для граждан третьих стран. Они коснутся и белорусов
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Латвия ужесточает правила въезда, которые коснутся и белорусов.
Согласно новшествам, граждане третьих стран, не имеющие визы, выданной в Латвии, или вида на жительство в республике, должны будут предоставить свои личные данные перед въездом в страну. Это цель поездки, продолжительность пребывания, место проживания, маршрут передвижения и контактная информация.
Также необходимо будет предоставить сведения о работе в госучреждениях и службе в армии, спецслужбах, пограничной охране, таможне, учреждениях внутренних дел, юридических или иностранных ведомствах, включая дипломатические. За непредоставление или предоставление ложной информации предусмотрен штраф в размере до 2 тысяч евро.