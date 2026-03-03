3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Латвийские финансисты теряют доходы
Автор:Редакция news.by
Латвийские банкиры продолжают нищать. В начале 2026 года прибыль монетарных учреждений республики составила 30 млн евро, что почти на 20 % меньше, чем годом ранее. Это следует из данных Центробанка Латвии.
При этом в 2025 году прибыль банков уже снизилась на 34,5 % по сравнению с 2024-м.
Эксперты отмечают, что экономика прибалтийской республики сталкивается с вызовами: по прогнозам Еврокомиссии, рост ВВП в этом году составит всего 1 %, а дефицит бюджета увеличится до 3,5 % ВВП.