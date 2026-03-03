Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Латвийские финансисты теряют доходы

Латвийские банкиры продолжают нищать. В начале 2026 года прибыль монетарных учреждений республики составила 30 млн евро, что почти на 20 % меньше, чем годом ранее. Это следует из данных Центробанка Латвии.

При этом в 2025 году прибыль банков уже снизилась на 34,5 % по сравнению с 2024-м.

Эксперты отмечают, что экономика прибалтийской республики сталкивается с вызовами: по прогнозам Еврокомиссии, рост ВВП в этом году составит всего 1 %, а дефицит бюджета увеличится до 3,5 % ВВП.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

финансыЛатвия