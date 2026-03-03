Латвийские финансисты теряют доходы

Латвийские банкиры продолжают нищать. В начале 2026 года прибыль монетарных учреждений республики составила 30 млн евро, что почти на 20 % меньше, чем годом ранее. Это следует из данных Центробанка Латвии.

При этом в 2025 году прибыль банков уже снизилась на 34,5 % по сравнению с 2024-м.