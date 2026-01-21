Латвийские пограничники смогут применять взрывные устройства

Рига делает очередной шаг к эскалации и росту напряженности. Сотрудники Госпогранохраны Латвии получили право применять без предупреждения взрывчатые вещества и взрывные устройства. Соответствующие поправки к закону одобрило правительство.

Указывается, что взрывные устройства могут применяться при крайней необходимости и для отражения вооруженного или военного вторжения на территорию Латвии, а также для освобождения захваченного пограничного объекта.