Лавров назвал операцию США против президента Венесуэлы Мадуро незаконной
Глава МИД России назвал операцию США против президента Венесуэлы Мадуро незаконной. Речь идет о грубейшем нарушении международного права.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, остаются в силе. Их разделяет подавляющее большинство государств - страны Глобального Юга, Глобального Востока. Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона так стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права".
Позиция Москвы остается неизменной. Она опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства представляют интересы всего населения. И Венесуэла являлась именно таким государством, подчеркивает российский МИД.