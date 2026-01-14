Лавров назвал операцию США против президента Венесуэлы Мадуро незаконной

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, остаются в силе. Их разделяет подавляющее большинство государств - страны Глобального Юга, Глобального Востока. Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона так стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права".