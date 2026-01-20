3.72 BYN
Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийством
Заявления о создании укрепрайона возле Сувалкского коридора - это провокации прибалтийских политиков, и они направлены в сторону Союзного государства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Идет беспрецедентная милитаризация стран НАТО, а угрозы о том, что нужно устроить блокаду Калининграда - это открытая провокация, направленная в сторону России и Беларуси как Союзного государства.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Делая подобного рода заявления, достигается противоположный результат. Просто возникают естественные ощущения в России и в Беларуси о том, что они что-то затевают, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса. Из этой же серии угрозы в отношении Калининградской области. Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать, об этом не раз говорили: все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации".
Также глава МИД России отметил, что сегодня Европейский союз "по полной программе" пытается вредить ЕАЭС. Тем не менее диалог со странами Европы будет продолжен ради евразийской безопасности.