Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийством

"Делая подобного рода заявления, достигается противоположный результат. Просто возникают естественные ощущения в России и в Беларуси о том, что они что-то затевают, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса. Из этой же серии угрозы в отношении Калининградской области. Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать, об этом не раз говорили: все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации".