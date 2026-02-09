3.73 BYN
Лавров: США не готовы исполнять свои предложения по Украине, сделанные на Аляске
Автор:Редакция news.by
Москва и Вашингтон после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он подчеркнул: США теперь сами не готовы к своим предложениям по Украине, сделанным на Аляске.
При этом министр иностранных дел России отметил, что Москва не позволит размещать в Украине какие-либо виды оружия, угрожающего интересам российской безопасности.