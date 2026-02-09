Лавров: США не готовы исполнять свои предложения по Украине, сделанные на Аляске

Москва и Вашингтон после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул: США теперь сами не готовы к своим предложениям по Украине, сделанным на Аляске.