Лавров: США не готовы исполнять свои предложения по Украине, сделанные на Аляске

Москва и Вашингтон после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул: США теперь сами не готовы к своим предложениям по Украине, сделанным на Аляске.

При этом министр иностранных дел России отметил, что Москва не позволит размещать в Украине какие-либо виды оружия, угрожающего интересам российской безопасности.

