Лавров: В Европе пытаются придать нацизму приемлемый вид

В европейских странах сегодня пытаются придать нацизму "приемлемый вид", заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что сохранение памяти о борьбе с нацизмом очень важно для недопущения возрождения идеологии во всех форматах.

"В 2026 году отмечается 80-летие завершения Нюрнбергского трибунала, на котором история вынесла окончательный вердикт военным преступникам Третьего рейха, виновным в геноциде народов бывшего Советского Союза. Мы продолжим работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись нигде - будь то в Украине или в различных частях Европы, где сейчас пытаются придать нацизму приемлемый вид, если можно так выразиться", - подчеркнул Сергей Лавров.