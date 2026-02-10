3.73 BYN
Лавров: В Европе пытаются придать нацизму приемлемый вид
В европейских странах сегодня пытаются придать нацизму "приемлемый вид", заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что сохранение памяти о борьбе с нацизмом очень важно для недопущения возрождения идеологии во всех форматах.
"В 2026 году отмечается 80-летие завершения Нюрнбергского трибунала, на котором история вынесла окончательный вердикт военным преступникам Третьего рейха, виновным в геноциде народов бывшего Советского Союза. Мы продолжим работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись нигде - будь то в Украине или в различных частях Европы, где сейчас пытаются придать нацизму приемлемый вид, если можно так выразиться", - подчеркнул Сергей Лавров.
15 декабря 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За проголосовали 119 государств, против - 51. Среди стран, выступивших против принятия резолюции, оказались Германия, Италия и Япония.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что решение государств - бывших членов "оси" вызвало беспокойство у российской стороны и заставило усомниться в искренности их заявлений об осознании вины за развязывание Второй мировой войны.
Фото РИА Новости