Лейбористы Стармера потеряли 1,5 тыс. мест на местных выборах в Великобритании

Местные выборы в Великобритании стали шоком для правящей партии. Лейбористы Кира Стармера потеряли 1,5 тыс. мест - колоссальное поражение, которое сам премьер назвал "разгромом, которого никто не ожидал". Оппозиция в лице партии "Реформа Соединенного Королевства" Найджела Фараджа, существующая всего четыре года, буквально ворвалась в политическую повестку.

Зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в студии "Первого информационного" проанализировал причины фиаско лейбористов, отход от двухпартийной системы и то, что "стармеризм" - это гибель магистральной идеи.

Политическая система Британии переживает тектонические изменения. Двухпартийная система уходит в прошлое, уступая место многопартийной. "Местные выборы продемонстрировали, что проблемы, которые волнуют избирателей - ремонт дорог, благоустройство, инфраструктура, - не решаются. Сегодня Великобритания находится в периоде экономической стагнации и имеет большие проблемы на иммиграционном поле. Клубок вопросов, касающихся жизни каждого британца, не решается", - пояснил эксперт.

Британские СМИ даже ввели термин "стармеризм" - отсутствие четкой позиции. Стармер не ответил избирателям: он за НАТО или против, он трампист или антитрампист? За что он вообще? "Нет четкой позиции. Поэтому популярность получает и партия "Реформа", и либерал-демократы, и "Зеленые" набрали вес", - констатировал Олег Дьяченко.

Вместо того чтобы заниматься благосостоянием граждан, лейбористы бросили все силы на международные проекты - Ближний Восток, Украину. "Лейбористы увлеклись внешнеполитическими вопросами и перестали решать вопросы улучшения благосостояния жителей", - резюмировал эксперт.

Партия Стармера не высказалась четко по конфликту в Газе, по вооруженной интервенции в Иран, по иммиграционной политике. А избиратели хотят знать позицию.

Партия "Реформа Соединенного Королевства" во главе с Найджелом Фараджем - политическое новообразование, она набирает вес и популярность, особенно среди низших и средних слоев общества.