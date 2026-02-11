ЕС стремительно утрачивает технологическое, индустриальное и экономическое лидерство. С таким паническим заявлением выступили высшие госчиновники Старого Света в Антверпене на так называемом Европейском индустриальном саммите. Довольно откровенно называются и причины хозяйственной катастрофы: прекращение закупок дешевых энергоносителей в России, а также экономические войны, которые Европа ведет практически со всем остальным миром.

Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии:

"В таких странах, как Германия, Нидерланды и Франция, ситуация просто драматична. Мы стоим на пороге экзистенциального кризиса. И причины хорошо известны: стоимость энергоносителей, падение конкурентоспособности, чрезмерное регулирование и китайский демпинг. Мы все знаем, что должны срочно изменить курс, и мы знаем направление. Но порой кажется, что мы стоим на мостике корабля, однако не можем дотянуться до штурвала. Без промышленности нет технологического лидерства. Без технологий нет обороноспособности. Если Европа потеряет свою промышленную базу, она потеряет не только экономический рост, но также влияние и в конечном счете суверенитет!"

С похожими заявлениями выступили лидеры Германии и Франции. Мерц отметил, что рост ВВП Китая последнее десятилетие достигал 8 процентов годовых, а Европы - от силы одного процента. Макрон же заявил, что борьба с выбросами углерода в условиях дороговизны энергоносителей ведет к гибели промышленности.