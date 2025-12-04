3.74 BYN
Литовские больницы отменяют лечение пациентов
Автор:Редакция news.by
В Литве усугубляется кризис системы здравоохранения. Полтора десятка больниц сообщили о вынужденной приостановке части медуслуг.
Причина - острая нехватка финансирования. Под угрозой оказались плановые операции, диагностика и реабилитация.
Руководство клиник признается: ресурсов не хватает даже для базовых потребностей пациентов. Власти обещают искать решение, но врачи предупреждают: если ситуация не изменится, тысячи людей могут остаться без необходимой помощи.
Больных поставили перед выбором: либо оплачивать медуслуги самостоятельно, либо ждать следующего года.
Общественность уже называет происходящее тревожным сигналом для всей системы здравоохранения Литвы.