Литовские больницы отменяют лечение пациентов

В Литве усугубляется кризис системы здравоохранения. Полтора десятка больниц сообщили о вынужденной приостановке части медуслуг.

Причина - острая нехватка финансирования. Под угрозой оказались плановые операции, диагностика и реабилитация.

Руководство клиник признается: ресурсов не хватает даже для базовых потребностей пациентов. Власти обещают искать решение, но врачи предупреждают: если ситуация не изменится, тысячи людей могут остаться без необходимой помощи.

Больных поставили перед выбором: либо оплачивать медуслуги самостоятельно, либо ждать следующего года.

Общественность уже называет происходящее тревожным сигналом для всей системы здравоохранения Литвы.

В миреЕвропа

медицинаЛитвабольницыздравоохранение