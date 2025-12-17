Литва неожиданно допустила возобновление транзита удобрений "Беларуськалия" через Клайпеду.

Еще недавно Вильнюс и слышать ничего не хотел о возможности пропуска белорусского калия через свою территорию, а уже сейчас теоретически готов поменять белорусские удобрения на американских солдат.

Главный советник президента Литвы Дейвидас Матуленис буквально решился на шантаж Вашингтона, заявив, что Вильнюс, возможно, и возобновит транзит удобрений, но только в том случае, если американские солдаты останутся в стране, а также увеличат свой контингент.