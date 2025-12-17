3.68 BYN
Литовские торги: Вильнюс увязал транзит белорусских удобрений с военными США
Автор:Редакция news.by
Литва неожиданно допустила возобновление транзита удобрений "Беларуськалия" через Клайпеду.
Еще недавно Вильнюс и слышать ничего не хотел о возможности пропуска белорусского калия через свою территорию, а уже сейчас теоретически готов поменять белорусские удобрения на американских солдат.
Главный советник президента Литвы Дейвидас Матуленис буквально решился на шантаж Вашингтона, заявив, что Вильнюс, возможно, и возобновит транзит удобрений, но только в том случае, если американские солдаты останутся в стране, а также увеличат свой контингент.
Политик признает, что представители США пока не вели переговоров с литовскими должностными лицами о возможном возобновлении транзита.