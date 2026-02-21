3.73 BYN
Литовских полицейских предложили отстранять от охраны границы из-за личных связей с белорусами
Автор:Редакция news.by
Литовских полицейских предложили отстранять от охраны границы из-за личных связей с белорусами. С такой оригинальной идеей выступил генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас.
Он заявил, что местные правоохранители часто связаны узами соседства или дружбы с гражданами Беларуси, якобы вовлеченными в нелегальный бизнес. Комиссар предлагает ввести обязательную ротацию кадров, отправляя в приграничье специалистов из других регионов Литвы на 3-4 года.
По сути, предлагается ввести дискриминацию на рабочем месте по национальному признаку. Однако ни в Литве, ни в Брюсселе это ожидаемо никого не смущает.