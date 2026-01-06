Политика двойных стандартов Запада во всей красе. Памятное интервью дал британский политик, член Лейбористской партии, главный секретарь премьер-министра страны Даррен Джонс.



Спор с журналистом завязался вокруг американской операции по похищению венесуэльского лидера. Давать свою оценку нарушению международного права со стороны Вашингтона Лондон, выясняется, не может. Нет ни полномочий, ни компетенций.



По всей видимости, британские тактичность и принципиальность вопреки джентльменскому кодексу основаны на избирательности и раболепии.

Спор с журналистом завязался вокруг американской операции по похищению венесуэльского лидера news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c7bdf87-3506-4ef0-a29c-824d391d5e93/conversions/d68a4749-d1fb-4034-a5bf-7aa1d46c34c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c7bdf87-3506-4ef0-a29c-824d391d5e93/conversions/d68a4749-d1fb-4034-a5bf-7aa1d46c34c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c7bdf87-3506-4ef0-a29c-824d391d5e93/conversions/d68a4749-d1fb-4034-a5bf-7aa1d46c34c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c7bdf87-3506-4ef0-a29c-824d391d5e93/conversions/d68a4749-d1fb-4034-a5bf-7aa1d46c34c9-xl-___webp_1920.webp 1920w Спор с журналистом завязался вокруг американской операции по похищению венесуэльского лидера

- Не хотите ли призвать власти США воздержаться от похищения новых зарубежных лидеров?

Даррен Джонс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e727adea-e1c6-41c7-9e0a-b6013caf60b4/conversions/2cfa5823-b879-43fb-b273-f91544aad57d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e727adea-e1c6-41c7-9e0a-b6013caf60b4/conversions/2cfa5823-b879-43fb-b273-f91544aad57d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e727adea-e1c6-41c7-9e0a-b6013caf60b4/conversions/2cfa5823-b879-43fb-b273-f91544aad57d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e727adea-e1c6-41c7-9e0a-b6013caf60b4/conversions/2cfa5823-b879-43fb-b273-f91544aad57d-xl-___webp_1920.webp 1920w Даррен Джонс

- Послушайте, я не стану обсуждать тут гипотетические сценарии…

- Т.е. вы не призываете власти США воздержаться от похищения новых зарубежных лидеров?

- Мы полагаем, что миропорядок, основанный на правилах, имеет значение. И что люди должны придерживаться норм международного права.

- Но при этом не беретесь оценивать, придерживались ли люди этих норм в данном конкретном случае?

- Это дело американцев - очерчивать юридические рамки операций, что они проводят. А затем пусть суды с компетенцией в области международного права, а также Совбез ООН выскажут свое мнение по этому вопросу. Поймите правильно, я не увиливаю от ответа на вопрос, просто объясняю, как работает миропорядок, основанный на правилах. Не дело отдельно взятого государства брать на себя роль арбитра в области международного права.

- Знаете, если мы хотим, чтобы мир, основанный на правилах, функционировал, нужно, чтобы его защитники могли показать пальцем на тех, кто эти правила попирает, и сказать вслух: "Вы их нарушили". А не убегали от прямых ответов только потому, что эти люди - наши друзья.

- Но мы не судебная инстанция с компетенцией в области международного права. Мы всего лишь британское правительство.

- Но мы же считаем себя государством, которое имеет вес.

- Так и есть, просто…

- Но это не вяжется со статусом государства, которое имеет вес. То, как вы говорите, не вяжется с этим статусом. Вы, скорее, похожи на представителя страны "чего изволите", которая боится большого брата.

- Не соглашусь с такой оценкой. Мы следуем надлежащему протоколу.

- Будь это Россия или Китай, или еще кто-нибудь, мы первые выскочили бы вперед и заявили: "Это позор! Мы это осуждаем!" Вы знаете это не хуже меня. И я знаю.

- Как я уже сказал, нужно понять, каковы были юридические рамки проведенной операции.