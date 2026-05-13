Литва готова принять на своей территории часть военного контингента США

Вывод 5 тыс. американских войск из Германии может усилить восточные рубежи НАТО. Литва заявила, что готова дополнительно принять на своей территории около тысячи военных США, выведенных из ФРГ.

Как заявил командующий литовской армией, это еще не предел. По его словам, военная инфраструктура Литвы позволяет размещать и обеспечивать подготовку подразделений бригадного уровня. Численность такой бригады, по его словам, может достигать 5 тыс. военнослужащих.