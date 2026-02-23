3.73 BYN
Литва может начать закупку дальнобойных систем у Киева
Автор:Редакция news.by
Литва рассматривает возможность приобретения украинских технологий в области дальнобойного оружия.
Как заявил командующий литовской армией, покупка таких систем якобы может способствовать "развитию собственного оборонного потенциала" прибалтийской республики.
Военный чиновник уверен, что создание собственной дальнобойной базы станет важным инструментом сдерживания, однако при этом он признает, что Литва по-прежнему будет полагаться на поддержку союзников по НАТО.