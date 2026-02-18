Литва намерена заплатить Польше за строительство полигона на своей территории

В Литве не утихает скандал вокруг строительства полигона в местечке Капчяместис. Уже несколько месяцев местные жители требуют от властей прекратить реализацию этого проекта.

Правительство предполагает конфискацию земель под полигон с уплатой компенсаций. Но эти выплаты владельцы участков считают недостаточными. Чтобы добиться справедливости, пострадавшие проводят многотысячные демонстрации и пикеты - все тщетно.