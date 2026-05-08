Литва нацелена на сотрудничество со Швейцарией в военной сфере
Автор:Редакция news.by
Рост милитаристских аппетитов: Литва ищет новых партнеров в военной сфере. Глава МИД призвал Швейцарию к сотрудничеству в оборонной промышленности.
Он отметил желание Вильнюса применить швейцарские технологии для укрепления нацбезопасности. В свою очередь, по словам главы МИД, Вильнюс может стать сильным партнером Берна в сфере передовой кибербезопасности.
Как отмечают СМИ, стороны уже начали обсуждение возможности совместных проектов в области высоких технологий и защиты критической инфраструктуры.