Литва оборудует полосы контрмобильности на границе с Беларусью и РФ
Автор:Редакция news.by
Вильнюс последовательно проводит курс на изоляцию. Литва планирует до 2029 года оборудовать полосы контрмобильности на границе с Беларусью и Россией, сообщило Минобороны балтийской республики.
Заградительные средства будут уходить от патрульной тропы вглубь территории на 150 метров. Предусмотрено создание инженерных сооружений, которые ограничат подходы к пограничным постам, заблокируют автодороги из Беларуси и включат противотанковые рвы.
На границе с Калининградской областью России Минобороны Литвы запланировало восстановление мелиоративных рвов, а также регенерацию ранее осушенных болот и заболоченных территорий для затруднения движения техники.