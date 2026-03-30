Литва оборудует полосы контрмобильности на границе с Беларусью и РФ

Вильнюс последовательно проводит курс на изоляцию. Литва планирует до 2029 года оборудовать полосы контрмобильности на границе с Беларусью и Россией, сообщило Минобороны балтийской республики.

Заградительные средства будут уходить от патрульной тропы вглубь территории на 150 метров. Предусмотрено создание инженерных сооружений, которые ограничат подходы к пограничным постам, заблокируют автодороги из Беларуси и включат противотанковые рвы.