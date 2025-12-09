Литва официально объявила чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за контрабандных шаров. Руководителем назначен министр внутренних дел Кондратович. Тот самый, который ранее заявлял, что перевозчики возвращаются из Беларуси с "промытыми мозгами".

Также сообщается, что в рамках ЧС будут привлекаться подразделения литовской армии и резервные фонды.

В Вильнюсе уточнили, что режим ЧС никак не повлияет на население или привычный уклад жизни. Но панику власти нагнетают, а все для того, чтобы выставить себя жертвой, заручиться поддержкой Брюсселя и выбить побольше денег.

При этом Беларусь в очередной раз предложила Литве обсудить накопившиеся проблемы за столом переговоров. Об этом заявил замминистра иностранных дел нашей страны Игорь Секрета. Правда, пойти на контакт с Минском для Вильнюса - это значит признать собственный провал.

"Даже несмотря на то, что финское председательство в ОБСЕ настойчиво предлагало литовской стороне свои услуги в организации такой встречи, литовская сторона на такой контакт не пошла", - рассказал Игорь Секрета.