Литва ограничила въезд грузовиков из-за "технического сбоя"

Вопреки первоначальным обещаниям, литовские пограничники так и не восстановили в полной мере транзит грузовых автомобилей через пункты пропуска на общей границе. Как было заявлено, всему причиной сбой системы электронного учета: ее должны были починить уже к 8 вечера 24 января, но не запустили и сегодня.

По данным белорусской стороны, на КПП "Бенякони" стоят без движения 45 грузовиков, в "Каменном Логе" застряли в очереди 140 автомобилей. Вполне возможно, причина этого инцидента не только техническая, но и политическая: в Вильнюс прибыл с визитом Зеленский.



При этом литовцы почему-то уверены, что трансграничное движение представляет какую-то угрозу с точки зрения дестабилизации внутриполитической ситуации. Именно из-за этого, в частности, официальный Вильнюс и спровоцировал в ноябре пограничный кризис.