Литва ограничивает право россиян и белорусов на покупку недвижимости
Автор:Редакция news.by
Комитет Сейма Литвы по иностранным делам одобрил ограничения для белорусов и россиян на право приобретения недвижимости в республике.
Теперь покупать объекты недвижимости смогут только те белорусы, которые являются постоянными жителями Литвы. Для россиян данная мера действовала и раньше.
Есть еще одно нововведение - запрет для россиян и белорусов на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов Литвы. Ожидается, что кабмин балтийской республики подготовит соответствующие законопроекты до 1 октября.