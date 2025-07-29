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Литва откроет небо для истребителей НАТО

Литва откроет истребителям НАТО "воздушные коридоры" для уничтожения неопознанных объектов, заявила литовский министр обороны.

Принцип действия будет такой - после информирования истребителей НАТО пилоты смогут без стресса уничтожать определенные цели, не опасаясь повреждения какого-либо гражданского объекта.

Поводом для такой инициативы стала информация о залетевшем на территорию Литвы дроне. Правда, подробностей нет.

НАТОЛитва