Правительство Литвы запретило въезд на свою территорию машин из Беларуси и России, в баках которых находится более 200 л топлива. Литовцам кажется, что топливо сливают на продажу, поэтому местный режим решил "слить" доходы собственного бюджета, препятствуя трансграничным грузоперевозкам.

В среднем в сутки в Литву въезжают около 200 грузовиков. Таким образом, бюджет балтийской республики только за месяц может потерять свыше 2 млн евро.

Параллельно со "сливом" бюджета Литва насаждает свой язык русским, белорусам и даже полякам. Согласно постановлению главного административного суда, с весны 2026 года прямо посреди учебного года для младшеклассников из школ для нацменьшинств введут дополнительные уроки литовского, а планирование учебной нагрузки перейдет от Минздрава к Минобру.