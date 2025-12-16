3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Литва построит новый полигон в 10 км от границы с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Еще один шаг Литвы на пути к эскалации напряженности в регионе. По решению Вильнюса в 10 км от белорусской границы будет возведен новый полигон. Он предназначается для обучения как местных, так и натовских военных.
Министерство обороны балтийской республики посчитало шаговую близость к государственным границам соседа подходящей и выгодной в военном плане относительно Сувалкского коридора. Кроме того Литва решила удвоить площадь тренировочного поля вблизи Калининградской области России.