Литва построит новый полигон в 10 км от границы с Беларусью

Еще один шаг Литвы на пути к эскалации напряженности в регионе. По решению Вильнюса в 10 км от белорусской границы будет возведен новый полигон. Он предназначается для обучения как местных, так и натовских военных.

Министерство обороны балтийской республики посчитало шаговую близость к государственным границам соседа подходящей и выгодной в военном плане относительно Сувалкского коридора. Кроме того Литва решила удвоить площадь тренировочного поля вблизи Калининградской области России.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЛитваРоссиябелорусско-литовская граница