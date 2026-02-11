Литва построит рядом с Беларусью новый военный полигон, где пять раз в год будут проходить пять крупных учений НАТО. Местных жителей будут выселять из их домов.

Территория, которая попадет под снос, является к тому же заповедной зоной. На днях местные жители вышли на протест против строительства военного объекта.

Литовцы против принудительного выселения в приграничье

Сколько в последнее время Литва построила школ, детских садов или поликлиник? Жилья? Дорог? Спортивных объектов? Да хоть что-нибудь для людей? Этим, к слову, и отличается социальное государство от Литвы. При этом сколько денег она тратит на военную сферу! Теперь строит крупный натовский полигон с сопутствующей инфраструктурой в районе городка Капчяместис, всего в 11 километрах от нашей границы. Удобная все-таки штука, эта литовская "нацбезопасность", как только ею не прикрывались.

На днях тысячи смелых граждан Литвы вышли на протест против строительства военного полигона (он нужен для натовских учений) у границы с Беларусью. Это, кстати, тот район, откуда в Гродно прилетел беспилотник.

"Мы против намерений властей пропихнуть это решение. Мы за мир: и леса будут сохранены, и людям будет спокойнее" заявляют литовцы

Зато Науседа стройке рад, желает, чтобы и Польша не осталась в стороне. Да и в четыре руки доить евробюджет удобнее.

Новостью о строительстве крупного военного объекта жителей городка ошарашили в конце года. Люди стали возмущаться, высказывать серьезные опасения по поводу своего будущего, вырубки леса, угроз экологии, которой европолитики обычно так озабочены. Протесты вынудили Науседу поехать к людям.

Новость о строительстве военного объекта ошарашила жителей Капчяместиса

Местечко находится рядом и с Сувалкским коридором, о котором бредят натовские генералы, рассказывая, что чуть ли не со дня на день там прорвутся русские, а полигон в Литве их остановит.

У литовцев заберут 27 тысяч гектаров земли в заповедной зоне, в которой расположены их дома

Что отберут у литовцев на этот раз? Армейцам планируют отдать 27 тысяч гектаров земли, которая находится в заповедной зоне, где обитают краснокнижные виды животных, земли, на которой люди живут - там около 2 тысяч усадеб. Немалая часть участков полностью попадает в зону сноса. 13 из них принудительно выкупят у владельцев по ценам, удобным государству (и не факт, что этого хватит для покупки другого жилья). Людей просто выселят. Остальным предложат добровольно продать участки или остаться жить рядом с полигоном, артиллерией, танками и прочими военными "прелестями". А если ракета случайно в дом попадет (что уже случалось) или пуля шальная, пьяная - "что ж, бывает", скажут потом их генералы.

К слову, если полигон немного сместить, то сносить придется дачи президента и начальника погранслужбы Литвы.

На встрече с Науседой людей уведомили, что на полигоне будет по 5 крупных военных учений в год, каждое продлится 10 дней. Это не считая учений поменьше. Да, саму встречу с людьми назвали общественным обсуждением. Видимо, в насмешку, ведь местных никто ни о чем не спрашивал - дело решенное. Их просто поставили перед фактом: будет, мол, так, а не нравится - вон пошли. Как именно пошли - это да, обсуждалось, мнения людей выслушивались. Правда, не всех. Не всех желающих пустили внутрь. Встречу охраняло большое количество полиции, что, как говорили потом люди, скорее напоминало конвой и создавало атмосферу напряженности.

Полиция, кстати, была не только для устрашения. К примеру, полковник литовской армии Богочюнас успокаивал, пообещал лично "защитить каждую местную бабушку" от "врага, который дышит здесь рядом". Рядом, как вы понимаете, дышат белорусы. Привезли еще какую-то даму, якобы из другого региона. Она радостно рассказывала, какое благо для людей этот военный полигон: "Да, вы останетесь без жилья, на улице, зато появятся вода и дороги, уличное освещение".

Местные понимают, какая катастрофа им уготована. Что они могут сделать? Ничего. Да, могут пойти в суд и что? Могут дальше сопротивляться и стать врагами нацбезопасности, со всеми вытекающими.

Несогласных уже записывают в пособники Лукашенко и Путина

Несогласных уже записывают в пособники Лукашенко и Путина. Запугивают, рассылают документ, где говорится о запрете собраний на территории, прилегающей к зоне строительства военного объекта. Так что итог понятен: полигону и принудительному выселению людей быть. Искренне сочувствуем жителям соседней страны, они заслуживают лучших, разумных политиков.