Литва выделит 30 млн евро для закупки оружия у США для Украины

Вильнюс выделит 30 млн евро для закупки оружия у Вашингтона. Средства пойдут на приобретение зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины. Об этом заявила министр национальной обороны республики Довиле Шакалене по итогам переговоров с главой Пентагона.

Министр добавила, что так Вильнюс посылает стратегическое сообщение о том, что полностью разделяет решение президента США. Речь идет о заявлении Дональда Трампа передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки.

Портал "Сделано в Вильнюсе" публикует комментарий к ситуации депутата горсовета. По его данным, еще в 2021 году планировалось, что к текущему году в столице Литвы появится восемь новых школ. Однако семь из них остались на бумаге. Полтысячи детей до сих пор не знают, где будут учиться, а в администрации города только разводят руками.