Литва выделит более 11 млн евро муниципалитетам с военными полигонами
Автор:Редакция news.by
Минобороны Литвы выделит более 11 млн евро районам с военными полигонами. Средства должны пойти на улучшение дорог, водоснабжения, образования.
Деньги будут распределяться по размерам военных территорий - от почти 3,5 млн до 70 тыс. евро в 2026 году.
Накануне депутаты сейма приняли решение о строительстве очередного военного полигона в Капчяместисе. Также будут расширяться территории полигонов Таураге и Шилале.