Литва выделит более 11 млн евро муниципалитетам с военными полигонами

Минобороны Литвы выделит более 11 млн евро районам с военными полигонами. Средства должны пойти на улучшение дорог, водоснабжения, образования.

Деньги будут распределяться по размерам военных территорий - от почти 3,5 млн до 70 тыс. евро в 2026 году.