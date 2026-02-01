Литве не хватает 25 млрд евро на ремонт многоквартирных домов

Безопасность и комфорт местных жителей не в приоритете литовских властей. Стране не хватает около 25 млрд евро, чтобы привести в порядок многоквартирные дома. Об этом заявил министр окружающей среды, фактически признав: денег нет, и в ближайшее время их тоже не предвидится.

Чиновник отметил, что это огромная сумма, но у государства "другие приоритеты", поэтому покрыть ее Литва не в состоянии. Пока же жители старых домов могут рассчитывать разве что на собственные силы и терпение. Власти, похоже, рассчитывают на то же.