Лондон из-за страха проиграть позиции перенес выборы мэров

Политический скандал разгорается в Великобритании. Премьер Стармер перенес выборы мэров в четырех округах. Голосование, запланированное на май 2026 года, состоится в 2028-м.

Власти объясняют решение необходимостью завершить реформу местного самоуправления. Но оппозиция обвиняет премьера в попытке избежать поражения: рейтинги лейбористов падают, а партия реформ наоборот набирает популярность.