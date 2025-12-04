3.74 BYN
Лондон из-за страха проиграть позиции перенес выборы мэров
Автор:Редакция news.by
Политический скандал разгорается в Великобритании. Премьер Стармер перенес выборы мэров в четырех округах. Голосование, запланированное на май 2026 года, состоится в 2028-м.
Власти объясняют решение необходимостью завершить реформу местного самоуправления. Но оппозиция обвиняет премьера в попытке избежать поражения: рейтинги лейбористов падают, а партия реформ наоборот набирает популярность.
Консерваторы и либерал-демократы называют перенос "скандальным подрывом демократии", а критики предупреждают: миллионы британцев лишаются права голоса на ближайшие два года.